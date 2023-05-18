Объем проектного финансирования строительства жилья в январе - марте достиг 5 трлн рублей

Как отмечает ЦБ, это на 5% больше, чем в IV квартале 2022 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Портфель проектного финансирования строительства жилья в РФ по итогам января - марта 2023 года достиг 5 трлн рублей, что на 5% больше, чем в IV квартале 2022 года. Об этом говорится в материалах Центробанка (ЦБ) РФ, распространенных в четверг.

"Объем проектного финансирования строительства жилья по итогам I квартала 2023 года увеличился на 5%, составив 5 трлн рублей, а кредитные лимиты выросли на 6%, до 12,9 трлн рублей", - сказано в материалах ЦБ.

В банке при этом отметили, что темп прироста портфеля проектного финансирования жилья в I квартале 2023 года при этом замедлился относительно IV квартала 2022 года "на фоне снижения объемов запуска новых проектов и большого ввода объектов в начале года". В ЦБ видят, что сейчас объем проектного финансирования растет за счет замещения проектов, реализуемых по старым правилам без эскроу, но ожидают, что к концу 2023 года этот ресурс будет исчерпан.

Общая площадь строящихся в РФ многоквартирных домов по итогам января - марта 2023 года незначительно снизилась до 98,5 млн кв. м против последнего квартала прошлого года, добавили в ЦБ. При этом доля многоквартирных домов, которые возводятся по счетам эскроу, увеличилась на 2 п.п., до 91%. "При сохранении темпов ввода проектов по старым правилам без эскроу к концу года практически все проекты будут реализовываться уже с применением счетов эскроу", - отметили в банке.

Остаток средств на счетах эскроу

Общий остаток средств на счетах эскроу на конец I квартала 2023 года вырос на 1% против IV квартала прошлого года, до 4,2 трлн рублей. "Несмотря на рост остатков средств на эскроу, уровень покрытия задолженности застройщиков этими средствами в I квартале снизился до 81%. Объем обязательств застройщиков, не покрытых эскроу, почти достиг 1 трлн рублей, и этот разрыв продолжает увеличиваться", - отметили в ЦБ РФ.

Объем кредитных лимитов застройщиков в РФ увеличился в I квартале 2023 года на 0,8 трлн рублей или на 6% относительно октября - декабря 2022 и достиг 12,9 трлн рублей. Средняя ставка по проектному финансированию увеличилась за минувший квартал на 0,3 п.п., до 4,7%, говорится в материалах Банка России.

В ЦБ добавили, что качество портфеля в I квартале 2023 года практически не изменилось, и доля кредитов IV-V категорий качества не превышает 0,1%.