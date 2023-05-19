На Дальнем Востоке построят около 10 тыс. квартир для льготной аренды

Кабмин выделит на эти цели 87 млрд рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российское правительство выделит 87 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию программы льготной аренды жилья в дальневосточных регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в пятницу на сайте кабмина.

Речь идет о строительстве не менее 10 тыс. квартир для льготной аренды, уточняют в пресс-службе правительства. Воспользоваться ими смогут молодые специалисты, студенты и профессионалы, востребованные в регионах ДФО.

На выделенные из ФНБ средства будут приобретены акции ДОМ.РФ, который будет выкупать у застройщиков квартиры с готовой отделкой и мебелью, а затем передавать их в аренду региональным операторам программы.

"Аренда таких квартир будет субсидироваться из федерального и регионального бюджетов, что позволит в несколько раз снизить ежемесячные платежи", - говорится на сайте кабмина.

Обеспечить строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке поручил президент России Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре 2022 года.