В Якутии ДОМ.РФ и "Полюс" запустят второй проект корпоративного арендного жилья

Проект будет реализован в рамках соглашения, подписанного сторонами на XXV Петербургском международном экономическом форуме

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Дом на 85 квартир будет построен в поселке Нижний Куранах в республике Саха (Якутия) для сотрудников компании "Полюс Алдан". Это второй проект корпоративного арендного жилья ДОМ.РФ и компании "Полюс", сообщила в пятницу пресс-служба ДОМ.РФ.

"ДОМ.РФ и компания "Полюс" запускают второй проект корпоративного арендного жилья в Республике Саха (Якутия). В поселке Нижний Куранах будет построен дом на 85 квартир для сотрудников компании "Полюс Алдан". Выдача ключей работникам предприятия запланирована на II квартал 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проект будет реализован в рамках соглашения, подписанного сторонами в июне прошлого года на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Документ предусматривает создание фонда служебного арендного жилья для сотрудников "Полюса" в регионах присутствия предприятия. Строительство первого дома на 35 квартир общей площадью 2 тыс. кв. м в поселке Нижний Куранах уже ведется. Все жилые помещения будут с современной отделкой, впоследствии их укомплектуют мебелью и техникой. Заселение первых жильцов намечено на начало 2024 года.

"Жилье строится вблизи от производственных мощностей или главного офиса, квартиры адаптированы под сотрудников, в том числе под семейное проживание, для жильцов создается необходимая инфраструктура. Такой подход позволяет работодателям привлекать лучшие кадры, улучшать социальную политику компании. К тому же у предприятий нет необходимости владеть непрофильными активами, а для сотрудников формируется возможность выкупить жилье на более позднем этапе", - приводится в сообщении комментарий директора по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероники Янушкевич.

В настоящее время в портфеле ДОМ.РФ восемь проектов корпоративной аренды общей площадью около 349 тыс. кв. м (более 6,9 тыс. квартир и апартаментов) жилья в Москве, Тюменской области, Приморском крае, Южно-Сахалинске и Якутии. Компания "Полюс" занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое - по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих мировых производителей. Основные производственные объекты компании расположены в том числе в Республике Саха (Якутия).

ДОМ.РФ с 2016 года занимается развитием рынка цивилизованной аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной для отдельных категорий граждан и студенческой. Сейчас в портфеле компании 17 проектов в семи регионах России. Профинансировано строительство около 10 тыс. квартир и апартаментов общей площадью почти 500 тыс. кв. м с современной отделкой, мебелью и техникой в жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.