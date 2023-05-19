Белорусский аналог IKEA планирует увеличивать площадь своих магазинов в России

Сейчас единственный магазин Swed House в РФ занимает площадь 330 кв. м

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Белорусская компания Swed House, которая специализируется на товарах схожей с IKEA категории, планирует увеличивать размер своих магазинов в России, сейчас единственный магазин компании в РФ работает на площади 330 кв. м. Об этом сообщил в пятницу владелец сети Swed House Мурат Шагылыджов ходе деловой программы Mallpic Sochi 2023.

"В московском "Щелковском" экспериментальный вариант работает, но это миниформат магазина. Сейчас мы идем на формат 800-1 тыс. кв. м розничного магазина. Есть также формат - оптовый склад и магазин, там планируется 2-2,5 тыс. кв. м", - сказал он.

Кроме того, по его словам, компания планирует запустить франшизные проекты в 2024 году.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ТАСС, что Swed House может открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году, а в ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов по всей России. Он уточнил, что у компании есть заводы в Белоруссии, России, Казахстане, Китае. Она производит товары для дома, мебель, текстиль, схожие по ассортименту и перечню с продукцией ушедшей сети IKEA. Первый магазин Swed House в России открылся 15 апреля 2023 года в торгово-развлекательном центре "Щелковский" в Москве.