Во Владимирской области объем строящегося жилья вырос на треть на фоне стройки М-12

Трасса объединит 17 крупнейших региональных центров

ТАСС, 20 мая. Объем строящегося многоквартирного жилья во Владимирской области вырос на треть на фоне строительства автомагистрали М-12 "Восток". Об этом в субботу рассказал в интервью RT по итогам форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

"Отмечу, что еще 2,5 года назад, когда мы только начали строить трассу М-12, жилья во Владимирской области строилось на 30-40% меньше. То есть, как только люди узнали, что будет дорога и можно будет от Владимирской области доехать до Москвы за 1,5 часа, многоквартирное жилье начало быстро строиться и раскупаться", - сказал Хуснуллин.

Автомагистраль М-12 длиной 811 км пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Она объединит 17 крупнейших региональных центров. Трасса будет соединена с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").