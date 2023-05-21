Минстрой планирует установить правила строительства деревянных многоэтажек

В ведомстве пояснили газете "Известия", что проекты таких построек уже разрабатывают

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено внедрить к 2024 году правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, а до конца года будут внесены изменения в нормативы. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Преимущества зданий из деревянных панелей заключаются, прежде всего, в их устойчивости к нагрузкам, прочности, высокой скорости строительства, экономичности. Дома можно возводить прастически в любых климатических условиях, заявили изданию в Минстрое.

В ведомстве отметили, что проекты таких построек уже разрабатывают - среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Республике Карелия и на Кавказе.

Трудности в реализации инициативы деревянного строительства заключаются в необходимости подготовки большого количества СНиПов (санитарных норм и правил) и преодолении общественного недоверия. Некоторые люди считают, что такие здания пожароопасны и не могут быть надежными, сказали "Известиям" эксперты в области недвижимости. С другой стороны, большую часть СНиПов уже составили, а при строительстве планируют использовать пожароустойчивые материалы, отметили они.