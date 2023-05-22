В Туве из аварийного жилья переселят более 150 человек

Для этого построят 1, 4 тыс. кв. м жилья

ТАСС, 22 мая. Более 150 человек переселят в Туве из аварийных домов в 2023 году, для этого построят 1,4 тыс. кв. м жилья. Об этом ТАСС сообщил министр строительства Республики Тыва Аяс Хунай-оол.

"В республике реализуется региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в соответствии с которым в 2023 году <…> мы должны переселить из аварийного жилья более 150 человек. Для этого нам необходимо завершить строительство 1,4 тыс. кв. м жилья", - сообщил Хунай-оол.

По данным регионального министерства строительства, по проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" всего необходимо построить 11,9 тыс. кв. м жилья в 3 муниципальных образованиях - Кызыле, Каа-Хеме и Хову-Аксы. На конец 2022 года было возведено 3,5 тыс. кв. м.