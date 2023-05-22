Число ипотек на новостройки в Москве удвоилось в апреле

Всего за первые четыре месяца 2023 года в столице было зарегистрировано почти 23,6 тыс. ДДУ с привлечением займа - это на 8,7% больше, чем в 2022 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Количество договоров долевого участия (ДДУ) на жилую и нежилую недвижимость с привлечением кредита в Москве в апреле 2023 года выросло в два раза по отношению к тому же месяцу 2022 года. Об этом говорится в сообщении столичного управления Росреестра в понедельник.

"Управлением Росреестра по Москве в апреле 2023 года зарегистрирован 7 401 договор долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств, что в два раза превышает показатель апреля прошлого года, когда было зарегистрировано 3 538 договоров", - говорится в сообщении.

Так, по отношению к марту 2023 года число сделок ДДУ с ипотекой в апреле выросло на 2,6%, а по сравнению с апрелем 2021 года - на 12,8%.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, всего за первые четыре месяца 2023 года в столице было зарегистрировано почти 23,6 тыс. ДДУ с привлечением займа - это на 8,7% больше, чем в 2022 году. "При этом доля сделок с кредитными средствами увеличилась с 45,3% в январе-апреле 2022 года до 53,6% в аналогичном периоде текущего года", - отметил он.

Доля договоров долевого участия с привлечением кредитов на недвижимость в новостройках столицы в апреле 2023 года увеличилась на 9,7 п.п., до 47,8%. При этом в марте 2023 года с ипотекой было оформлено 55,5% всех ДДУ в Москве.