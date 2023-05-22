Президент НОСТРОЙ призвал саморегулируемые организации взять под опеку ремонт школ

По словам Антона Глушкова, работы необходимо выполнить в преддверии нового учебного года

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент ассоциации "Национальное объединение строителей" НОСТРОЙ Антон Глушков призвал саморегулируемые организации в области строительства поддержать инициативу председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергея Пахомова и взять под опеку капитальный ремонт в школах России, чтобы работы в них были завершены в срок до начала нового учебного года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НОСТРОЙ и комитета Госдумы в понедельник.

19 мая Пахомов предложил саморегулируемым организациям, входящим в состав ассоциации "Национальное объединение строителей" НОСТРОЙ, взять под опеку генподрядчиков, которые делают капитальный ремонт школ в рамках программы "Единой России". Такую инициативу он озвучил на селекторном совещании партии, следует из сообщения на сайте комитета Госдумы.

"Призываю саморегулируемые организации, входящие в состав НОСТРОЙ, поддержать озвученную инициативу и детально проанализировать проекты, где их организации-члены ведут работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов образования в преддверии нового учебного года", - сказал Глушков.

Необходимость привлечь к этой работе саморегулируемые организации возникла из-за отставания от сроков сдачи капитального ремонта: в некоторых регионах он закончился вместо 1 сентября 2022 года в 2023 году. Такие случаи были в Томской, Московской и Свердловской областях, рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по строительству и ЖКХ Госдумы. "Всего к концу 2022 года было просрочено 24 школы в 16 субъектах, а на 1 сентября 2022 года не успели доделать ремонт на 84 объектах", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе комитета ТАСС пояснили, что формат "опеки" позволит саморегулируемым организациям обеспечивать дополнительный контроль на строительной площадке, проверять соблюдение условий проекта и оказывать финансовую поддержку подрядчикам. По словам Пахомова, "все необходимые нормы для этого в законодательстве о градостроительной деятельности имеются".

Глушков добавил, что участие саморегулируемых организаций в подобных строительных проектах "отлично зарекомендовало себя за последние три года", и отметил, что "помощь должна быть оказана в приоритетном порядке тем организациям, которые работают на объектах социального значения".