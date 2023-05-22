Минстрой планирует запустить информационную систему "Стройкомплекс.РФ"

Она предназначена для мониторинга ценообразования в строительной отрасли

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/ Государственная информационная система "Стройкомплекс.РФ", предназначенная для мониторинга ценообразования в строительной отрасли, начнет работу в сентябре 2023 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик.

"В целом в 2023 году мы идем по плану. Самое важное и значимое сейчас - с 1 сентября вводим в действие ГИС "Стройкомплекс.РФ". К концу года запланирована сдача линейки цифровых продуктов для отрасли", - рассказал Константин Михайлик в беседе с корреспондентом ТАСС после пресс-конференции об итогах работы президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Замминистра добавил, что с начала 2024 года Минстрой РФ будет полностью работать в уже созданной цифровой вертикали управления строительным комплексом.

"Рынок же сейчас перейдет еще быстрее, так как западные коллеги сейчас окончательно закрыли использование иностранных программных продуктов. Российские программные продукты для строительства готовы, у нас 4 вендера уже полностью подготовили линейку, сейчас проектанты уже с ними работают", - отметил он.