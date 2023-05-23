В ЕАО к 2034 году планируют построить 176 тыс. кв. м жилья

Квартиры предоставят сиротам, жильцам ветхих и аварийных домов и пострадавщим от стихийных бедствий

ТАСС, 23 мая. /ТАСС/. Более 176 тыс. кв. м жилья построят в ключевом городе Еврейской автономной области (ЕАО) Биробиджане до 2034 года по программе "Дальневосточный квартал". Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Биробиджане определили победителя конкурса по выбору застройщика Дальневосточного квартала. При поддержке государства до 2034 года в ЕАО построят свыше 176 тыс. кв. м качественного и доступного жилья", - говорится в сообщении.

Все построенное жилье застройщик должен предоставить к выкупу для социальных нужд. "Это позволит решить проблему с переселением из ветхих и аварийных домов, предоставить квартиры сиротам и тем, чье жилье пострадало от стихийных бедствий. Важно и то, что проект предполагает строительство всей необходимой инфраструктуры. Город Биробиджан получит современный микрорайон, комфортный для жизни", - цитируют в сообщении главу региона Ростислава Гольдштейна.

Кроме того, застройщик возведет школу на 1 тыс. мест и детский сад для 400 ребят. Социальную инфраструктуру помогут создать налоговые льготы и административные преференции территории опережающего развития (ТОР) "Амуро-Хинганская". Комплексная застройка запланирована на 30 га в Биробиджане, она будет обеспечена необходимыми коммунальными объектами и инженерными сетями за счет федерального бюджета. Земельный участок уже сформирован, получены технические условия на проектирование от ресурсоснабжающих организаций.

После того как Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подпишет с застройщиком соглашение об инвестиционной деятельности на ТОР "Амуро-Хинганская", резидент получит бесплатно не только землю и инженерную инфраструктуру, но и налоговые льготы и сниженные более чем в три раза страховые платежи. Будут сокращены процедуры согласования и утверждения документации по планировке территории, получения заключения экспертизы и разрешения на ввод в эксплуатацию.

По программе "Дальневосточный квартал", которую реализуют Минвостокразвития России совместно с КРДВ, в 2023 году будут определены победители конкурсов на застройку новых площадок еще в четырех городах Дальнего Востока: Южно-Сахалинске, Чите, Улан-Удэ и Хабаровске. В 2022 году были определены застройщики в Благовещенске Амурской области и Петропавловске-Камчатском. К 2030 году для более чем 100 тыс. жителей федерального округа дополнительно построят 1,8 млн квадратных метров жилья.