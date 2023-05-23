Минстрой планирует утвердить стандарт "зеленого" строительства частных домов в 2023 году

Документ включает в себя 37 обязательных и 44 добровольных критериев в 10 категориях

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует утвердить национальный "зеленый" стандарт для строительства индивидуальных жилых домов уже в 2023 году. Об этом сообщил во вторник первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин на круглом столе института развития ДОМ.РФ, посвященном проблемам "зеленого" строительства.

"В прошлом году был утвержден первый в России национальный стандарт "зеленого" строительства для многоквартирных жилых домов. Этот документ включает в себя 37 обязательных и 44 добровольных критериев в 10 категориях. В этом году мы планируем утвердить аналогичные национальные стандарты для индивидуальных жилых домов и планируем разработку ряда ГОСТов по этой теме, в том числе и на так называемый "зеленый" капитальный ремонт", - сказал замминистра.

Ломакин отметил, что, если "на этапе проектирования и строительства "зеленый" проект может быть на 5-10% дороже обычного", то во время "эксплуатации зданий экономия возможна до 50-60%". При этом, по его словам, многие застройщики уже сегодня строят свои объекты, применяя наилучшие доступные "зеленые" технологии. Однако для повсеместного распространения этой практики важно финансовое, организационное и кадровое стимулирование таких проектов.

В России с ноября 2022 года действует национальный стандарт ГОСТ Р по "зеленому" строительству для многоквартирных домов. Его разработал ДОМ.РФ совместно с Минстроем РФ. Стандарт добровольный, он включает 81 критерий в 10 категориях: например, требования к энергоэффективности здания, наличию инфраструктуры, качеству материалов, воды и воздуха, архитектуре и планировке.