В Поморье оценили градостроительный потенциал региона в более чем 2,5 млн кв. м

По мнению губернатора Александра Цыбульского, программа "Арктическая ипотека" будет способствовать росту темпов застройки в области

АРХАНГЕЛЬСК, 23 мая. /ТАСС/. Градостроительный потенциал Архангельской области превышает 2,5 млн кв. м жилой площади, сообщил во вторник ТАСС глава региона Александр Цыбульский. По его мнению, программа "Арктическая ипотека" будет способствовать росту темпов застройки в регионе.

"Градостроительный потенциал в регионе составляет более чем 2,5 млн кв. м жилой площади", - сказал губернатор.

Ранее в ходе российско-китайского бизнес-форума в Шанхае вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил журналистам, что механизм льготной ипотеки под 2% может быть запущен на территории российской Арктики в течение этого лета.

Цыбульский отметил, что спрос на новую недвижимость у населения региона высокий и существенно превышает предложение, которое дает рынок. "Поэтому программу "Арктическая ипотека" мы рассматриваем как стимул и для застройщиков, и для жителей регионов, покупательская способность которых, безусловно, повысится при внедрении льготного кредитования под 2%, как это уже успешно работает на Дальнем Востоке, - добавил глава региона. - Сроки, которые обозначил сегодня в Шанхае Юрий Петрович Трутнев, вполне реальные и, безусловно, вдохновляют". В 2022 году каждая третья квартира с использованием существующих программ ипотечного кредитования приобреталась молодыми людьми и семьями в возрасте до 35 лет. Количество таких сделок в общем объеме с начала прошлого года составило 36%.

Аварийное жилье остается для Архангельской области одной из главных проблем. В рамках программы переселения людей из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, нужно в общей сложности расселить почти 470 тыс. кв. м жилья, в котором живут порядка 27 тыс. человек. Эту программу планируется завершить досрочно, в 2024 году. Планируется построить более 70 многоквартирных домов. На следующем этапе нужно расселить около 800 тыс. кв. м жилья, которое признано аварийным после 1 января 2017 года. В нем проживают 42 тыс. человек. Нормативная стоимость строительства одного квадратного метра жилой площади, устанавливаемая Минстроем России, с 2019 года по 2023 год для Архангельской области увеличилась на 82% - с 49,7 тыс. до 90,4 тыс. рублей.

В Минвостокразвития ранее сообщали, что распространение механизмов льготной дальневосточной ипотеки на Арктику потребует дополнительных расходов. Предварительно, до 2035 года их сумма составит 11,6 млрд рублей. Дальневосточная ипотека уже действует в двух арктических регионах - в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке. Программа реализуется с 2019 года. Всего выдано кредитов на 287 млрд рублей.