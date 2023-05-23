ДОМ.РФ: меры поддержки зеленого строительства позволят увеличить долю эко-домов до 20%

По мнению представителя компании, для государства это также принесет снижение выбросов СО2 от эксплуатации зеленых зданий до 40%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Внедрение мер поддержки зеленого строительства позволит нарастить долю экологичных энергоэффективных домов до более чем 20% к 2030 году. Об этом говорится в материалах ДОМ.РФ, представленных во вторник в ходе круглого стола о зеленом строительстве.

"Внедрение мер поддержки зеленого строительства позволит нарастить долю экологичных энергоэффективных домов до более чем 20% к 2030 году", - говорится в документе.

В свою очередь заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко добавил, что ESG-стратегия выгодна всем участникам рынка жилой недвижимости. "Выгоды от устойчивого развития, механизмов зеленого финансирования, принципов энергоэффективности при строительстве зданий получают все участники строительного процесса: это и граждане, и государство, и бизнес", - заявил Федорко в своем выступлении.

По мнению представителя ДОМ.РФ, для государства это также принесет снижение выбросов СО2 от эксплуатации зеленых зданий до 40%, понижение до 18% нагрузки на инженерные сети и затрат на ремонт инженерной инфраструктуры, высвобождение средств для запуска дополнительных проектов социального жилья, увеличения налоговых поступлений в бюджет. Для населения - возможность покупки более качественного и экологичного жилья, снижение стоимости эксплуатации жилья.

Также спикер отметил, что для застройщиков зеленые проекты - это независимое подтверждение более качественного продукта по сравнению с конкурентами и соответствующее маркетинговое преимущество, повышение фокуса на устойчивом развитии собственной деятельности, рост цены реализации и увеличение выручки до 15%.