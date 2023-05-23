В Ростове-на-Дону возведут микрорайон на 3 млн кв. м жилья

В микрорайоне "Кумженский" также построят восемь школ на 1,5 тыс. учащихся каждое и 20 детсадов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Новый микрорайон на 3 млн кв. м жилой застройки, с детскими садами и школами планируется создать в Ростове-на-Дону, сообщили во вторник в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Новый жилой район "Кумженский" появится на землях бывшего прудового хозяйства общей площадью около 840 га. Проект планируется реализовать в два этапа. На первом этапе предлагается создать условия для введения в эксплуатацию 2 млн кв. м жилой застройки, на втором этапе - еще 1 млн кв. м", - говорится в сообщении.

Ожидается, что микрорайон "Кумженский" станет местом комфортного проживания более чем 87 тыс. человек. Проектом предусмотрено создание восьми школ на 1,5 тыс. учащихся каждое и 20 детсадов. Суммарная площадь коммерческих построек составит 92 тыс. кв. м.

Перед тем, как приступить к реализации масштабного проекта, на участке предстоит проложить коммуникации и построить дороги.

В новость внесена правка (17:24 мск) - передается с исправлением опечатки в заголовке, верно - в Ростове-на-Дону