В Москве начнут оказывать госуслуги в сфере строительства с помощью цифровых паспортов

Уже сформированы более 43 тыс. цифровых паспортов планируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию объектов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Уникальные идентификационные номера (УИН) планируется внедрить в процессы предоставления услуг в сфере строительства в Москве до конца текущего года. Уже сформированы более 43 тыс. цифровых паспортов планируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию объектов, сообщила в среду пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"К настоящему времени уже сформирован реестр из более чем 43 тыс. цифровых паспортов о планируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию объектов на территории города. В настоящее время ведется работа по внедрению уникальных идентификационных номеров объектов (УИН) в процессы предоставления услуг в сфере строительства", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Так, внедрить УИН в процессы предоставления услуг в сфере строительства планируется до конца этого года. "Это позволит существенно сократить время и упростить заполнение форм заявлений для застройщиков и сроки рассмотрения таких заявлений для органов власти, а также автоматизировать учет заявлений и выданных документов в цифровом паспорте", - пояснил Бочкарев.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что цифровые паспорта и УИН уже эффективно применяются при планировании и проведении закупок на проектирование и строительство объектов городского заказа. "Кроме того, благодаря данным, которые поступают в режиме реального времени из городских и федеральных систем, осуществляется постоянный мониторинг за ходом строительства и ввода в эксплуатацию объектов на территории города", - процитировали в материале Левкина.

Он добавил, что к осени текущего года планируется запуск на официальном портале мэра и правительства Москвы двух модернизированных услуг - подача извещения о начале строительно-монтажных работ и подача уведомления о проведении земляных работ в целях применения упрощенного порядка прохождения процедуры при строительстве или реконструкции объектов промышленно-производственного назначения. Также в проработке находится план технической реализации и модернизации услуги по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.