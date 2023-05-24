Почти 250 новостроек построили в Москве по программе реновации

Руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин отметил, что под заселение передали уже 228 домов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Около 250 многоквартиных домов общей площадью около 3,5 млн кв. м ввели в эксплуатацию в Москве в рамках программы реновации, об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В рамках программы реновации в столице ввели в эксплуатацию 249 новостроек общей жилой площадью 3,5 млн кв. м. Это 61,3 тыс. квартир", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводятся в материале, новые дома расположены во всех административных округах столицы. "Больше всего их на юго-востоке (37 домов), севере (35 домов) и северо-востоке (33 дома)", - уточнил он.

По его словам, под заселение передано уже 228 домов. Кроме того, 400 многоквартирных домов проектируются или уже строятся.

В материале поясняется, что программа реновации была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее вошло более 5 тыс. домов, в которых проживают около 1 млн москвичей.