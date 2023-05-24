Свыше 120 российских и зарубежных архбюро хотят разработать мастер-план Грозного

Трех финалистов выберут 31 мая, финал конкурса - в конце сентября

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 120 российских и зарубежных компаний зарегистрировались на международный конкурс на создание мастер-плана Грозного, который разработают при участии ДОМ.РФ. Об этом в среду сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Речь идет об архитекторах из разных регионов России, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, КНР, Индии, Турции, Египта, ОАЭ, Мексики, Ирана, Саудовской Аравии, Испании, Великобритании, Бразилии, Филиппин и других стран.

"Более 120 компаний, в том числе 49 зарубежных из 24 стран мира уже проявили интерес к конкурсу. Это значит, архитекторы видят возможность именно здесь реализовать свои идеи и лучшие практики. Трех финалистов выберем 31 мая, финал конкурса - в конце сентября", - цитирует Мутко пресс-служба.

По его словам, ДОМ.РФ поддержит разработку мастер-плана столицы Чечни - документа, который определит градостроительные и социально-экономические векторы развития. Грозный - современный, динамичный город с высоким потенциалом, который важно раскрыть на комплексной основе, считает Мутко.

Благодаря формированию финансового и торгово-промышленного центра, который ляжет в основу мастер-плана, развитие Грозного будет тесно связано с укреплением международных связей, прежде всего - со странами Ближнего Востока, рассказал глава Чеченской Республики, председатель конкурсного жюри Рамзан Кадыров. "Неудивительно, что лучшие мировые архитекторы изъявили желание поработать у нас. Профессионалы знают, что регион способен установить впечатляющие градостроительные рекорды. Сейчас Грозный - современный, динамично развивающийся город, в который приезжают тысячи туристов и бизнесменов, здесь комфортно и безопасно жить, работать", - приводит его слова пресс-служба.

Ход конкурса в рамках рабочей встречи обсудили заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. Среди подавших заявки в открытом международном конкурсе - профессиональные организации в области архитектуры и проектирования, городского планирования, формирования комфортной городской среды и комплексного развития территорий с компетенциями в области финансирования и реализации масштабных проектов развития.

О конкурсе

Конкурс на подготовку мастер-плана Грозного был объявлен в марте 2023 года. Пригласительная кампания проводилась с 29 марта по 19 мая 2023 года. По итогам отборочного этапа на основе портфолио и эссе жюри будут отобраны три финалиста. Они займутся разработкой конкурсных предложений, которые будут рассмотрены жюри в сентябре. Победитель конкурса будет объявлен в рамках торжественного мероприятия осенью 2023 года в Грозном.