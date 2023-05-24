Минстрой сформирует единый реестр требований к строительству зданий в новых регионах РФ

Правительство утвердило несколько постановлений, направленных на реализацию масштабных задач по восстановлению мирной жизни

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/ Минстрой сформирует единый реестр требований в сфере проектирования и строительства для обеспечения безопасности зданий и сооружений на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

"Федеральные органы исполнительной власти и ГК "Росатом" должны до середины июня 2023 года направить сведения в ФАУ "ФЦС", на основе которых будет сформирован единый реестр требований в сфере проектирования и строительства для обеспечения безопасности зданий и сооружений на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.

Также отмечается, что правительство утвердило несколько постановлений, направленных на реализацию масштабных задач по восстановлению мирной жизни и устанавливает особенности регулирования градостроительной деятельности на территориях новых регионов России. Минстрой России обеспечил разработку и принятие этих актов.

"Одна из важнейших задач в восстановлении мирной жизни в новых регионах России - это создание максимально благоприятных условий для масштабного и активного строительства с учетом непростой обстановки и интеграционных процессов.<...> Кроме того, утвержденный порядок аттестации позволит привлекать для работы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей специалистов с должным уровнем подготовки", - приводит пресс-служба комментарий министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Весь пакет принятых документов направлен на развитие нормативной базы строительства в новых регионах РФ. В них устанавливается четкий и наиболее оптимальный набор требований по обеспечению безопасности строящихся зданий и сооружений, а также учитываются особенности ценообразования и производства работ госстройки на данных территориях для бесперебойного возведения объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в настоящее время при координации Минстроя России в восстановлении новых субъектов принимают участие уже 84 региона России, девять госкомпаний и 167 подрядных организаций. На строительных площадках социально значимых объектов трудятся более 38 тыс. специалистов, задействовано почти 5 тыс. единиц спецтехники.