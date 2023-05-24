В Курской области впервые за 30 лет начали строить новый поселок

Населенный пункт будет рассчитан на 2 тыс. человек

КУРСК, 24 мая. /ТАСС/. Компания "Агропромкомплектация" начала строительство нового поселка для своих сотрудников в Железногорском районе Курской области. Это первый новый населенный пункт в регионе за последние 30 лет, написал в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

"В Железногорском районе началось строительство поселка на 2 тыс. человек. Сегодня принял участие в закладке первого камня в ознаменование старта работ. Это важное событие для всего региона, так как уже более 30 лет у нас не появлялись новые населенные пункты," - написал глава региона.

В поселке построят детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, создадут все необходимые инженерные коммуникации. По словам губернатора, завершение первой очереди поселка запланировали в начале 2024 года, а полная реализация проекта рассчитана до 2028 года. Проект реализуется при поддержке министерства сельского хозяйства России, правительства Курской области и Россельхозбанка.

"Агропромкомплектация" занимается реконструкцией и модернизацией мясохладобойни в Конышевском районе региона. Ее мощность увеличится до 1 тыс. голов в сутки, объем инвестиций в проект составляет 4,3 млрд рублей. "Идет строительство нового главного корпуса и цехов, мойки и системы очистки отходов производства, общежития. В общей сложности уже в следующем году район получит 370 новых рабочих мест", - отметил губернатор.

В 2022 году власти Курской области и руководство "Агропромкомплектации" подписали соглашение, в соответствии с которым компания модернизирует действующие объекты в регионе и создаст новые производственные площадки, усилит свиноводческое направление деятельности. До 2024 года объем инвестиций составит около 8 млрд рублей.