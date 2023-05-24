В Северной Осетии с начала 2023 года построили более 240 тыс. кв. м жилья

Объем строительства в республике почти вдвое превышает показатель аналогичного периода 2022 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 мая. /ТАСС/. Более 240 тыс. кв. м жилья построили в Северной Осетии с начала 2023 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства республики по итогам встречи главы региона Сергея Меняйло и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина.

"По данным Росстата, за первые четыре месяца 2023 года в Северной Осетии введено 246,8 тыс. кв. м жилья, этот показатель практически в два раза превышает результаты прошлого года за аналогичный период", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что большая часть введенного жилья - многоквартирные дома, на долю которых приходится 165,4 тыс. кв. м введенной площади.

В пресс-службе пояснили, что в рамках встречи рассмотрели ход работ по модернизации республиканской системы ЖКХ. В частности, в рамках пятилетней программы по строительству и пилотной программы устойчивого развития предприятий ЖКХ в регионе одобрена программа модернизации коммунальной инфраструктуры, благодаря которой удастся обновить 31,1 км сетей, что позволит снизить их аварийность на 3%.

Кроме того, в рамках федерального проекта "Чистая вода" в Алагире сейчас ведется строительство первой очереди сетей водоснабжения. "Также в рамках непрограммных мероприятий ведется строительство канализации, ливневой канализации и водоснабжения в городе Беслане, сетей водоснабжения в станице Змейская и Моздоке", - добавили в пресс-службе.

Отдельно в рамках встречи глава республики подчеркнул важность реконструкции Центра пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон, уточнив, что уже разработана проектно-сметная документация, которая направлена в федеральный центр.

"Центр имеет большое значение для лечения пациентов с болезнями органов дыхания и нуждается в модернизации, поручение о необходимости проведения работ в медицинском учреждении дал президент России Владимир Путин по итогам нашей встречи в августе 2021 года", - напомнил Меняйло. Он подчеркнул, что определена и финансовая потребность на проведение реконструкции пульмонологического центра.