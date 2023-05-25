В Москве за пять лет достроили 1,7 млн кв. м жилых проблемных объектов

Решены проблемы более 13,4 тыс. дольщиков города

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Почти 30 проблемных объектов достроили в Москве за последние пять лет, их общая площадь составила 1,7 млн кв. м. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"С 2018 года в столице введено в эксплуатацию 29 проблемных объектов, которые включают 177 корпусов. Их общая площадь составляет 1,7 млн кв. м. Таким образом, за пятилетний период решены проблемы более 13,4 тыс. дольщиков в Москве", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Как уточнила председатель, по решению мэра Москвы Сергея Собянина в столице часть объектов достраивается за счет городского бюджета, в том числе силами Московского фонда защиты прав дольщиков. Для этих целей с 2018 года городом было выделено 87,4 млрд рублей. В то же время в ходе судебных разбирательств с застройщиками-банкротами Москомстройинвесту удалось отстоять в проблемных объектах помещения площадью 245 тыс. кв. м на общую сумму 69 млрд рублей. Эти квадратные метры могут быть реализованы городом на торгах, тем самым деньги будут возвращены в бюджет.

Отмечается, что для некоторых проектов был найден сторонний инвестор, который завершил достройку. Также есть ряд объектов, где применяются компенсационные мероприятия - квартиры гражданам представляются из городской собственности в других объектах.

"В настоящее время нам остается восстановить права 5 503 обманутых дольщиков по 18 адресам", - добавила Пятова.