Девелоперы могут построить более 400 тыс. кв. м жилья с исторической составляющей у Кремля

Речь идет о 29 жилых проектах с элементами реконструкции или реставрации исторических зданий, рассказала GR-директор Sminex-Интеко Самира Левшина

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Девелоперы планируют за пять лет ввести 400 тыс. кв. м жилой площади в проектах с элементами реставрации или реконструкции исторических зданий в радиусе 1 км у Кремля. Об этом сообщила в четверг GR-директор Sminex-Интеко Самира Левшина в ходе выставки-форума "АРХ Москва".

"В ближайшие пять лет в радиусе 1 км от Кремля девелоперы планируют ввести 29 жилых проектов с элементами реконструкции или реставрации исторических зданий. Это 400 тыс. кв. м, что в два раза больше суммарных показателей последних десяти лет - 170 тыс. кв. м в 27 проектах", - сказала она.

Левшина отметила, что приспособление объекта культурного наследия к современному использованию - маломаржинальная история из-за высоких затрат на реставрацию и существенных ограничений. Тем не менее девелоперы активно работают с историческими зданиями в центре Москвы, поскольку такая недвижимость пользуется спросом.

Так, за последние три года покупатели приобрели практически треть объема предложений в исторических зданиях в центре Москвы, уточнили в Sminex-Интеко. При этом квадратный метр элитных проектов в пешей доступности от Кремля в 1,5 раза дороже средней стоимости квадратного метра других элитных домов.

"Конкуренция за участки возле Кремля будет расти, в перспективе девелоперы будут вынуждены браться за более сложные объекты, которые сейчас они не рассматривают. Это станет возможным еще и потому, что растут компетенции строителей и реставраторов, которые пользуются современными технологиями возрождения исторической среды", - прогнозирует Левшина.

XXVIII Международная выставка-форум архитектуры и дизайна "АРХ Москва" проходит Гостином дворе с 24 по 27 мая. В экспозиции представлены более 200 участников - государственные институции, девелоперы, архитектурные студии, дизайн-бюро, профильные учебные заведения, а также производители и дистрибьюторы эксклюзивных материалов.

Возродить историю

Sminex-Интеко участвует в "АРХ Москве" с девизом "Возрождаем историю, создаем комфорт". На стенде девелопер разместил архитектурные макеты своих проектов вокруг Кремля - дома "Обыденский №1" на Остоженке, коллекции особняков "Ильинка 3/8" в 160 м от Красной площади и клубного дома "Чистые Пруды".

Компания сохранила старинные стены и высотность особняка 1915 года архитектора Отто фон Дессина, здание станет клубным домом "Чистые Пруды", уточнил вице-президент Sminex-Интеко Селим Демиралай. "Реконструкция началась с укрепления фасада. На время строительства все шесть этажей полностью вручную обвязаны металлоконструкциями изнутри и снаружи. На это ушло 320 тонн металла и 10 месяцев. В результате получился скелет-каркас, внутри которого стены надежно защищены", - пояснил он.