Площадь начатого в 2023 году строительства квартир в России может стать рекордной

По данным ДОМ.РФ, в январе-марте 2023 года было запущено строительство 10 млн кв. м многоквартирного жилья, что на 19% выше результата аналогичного периода 2022 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Площадь многоквартирного жилья, строительство которого будет запущено в 2023 году, может достигнуть рекордных показателей за всю историю наблюдений - 50 млн кв. м, если сохранятся текущие темпы. Такой прогноз дала руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова.

Так, по данным ДОМ.РФ, в январе-марте 2023 года было запущено строительство 10 млн кв. м многоквартирного жилья в РФ, что на 19% выше результата I квартала 2022 года. В апреле в России начали возводить 4,2 млн кв. м многоквартирной недвижимости, что на 56% выше против того же месяца 2022 года.

"Если подобная динамика запусков сохранится, то к концу 2023 года рынок может выйти на рекордную отметку в 50 млн кв. метров", - привела слова Жолобовой пресс-служба госкомпании.

Эксперт отметила, что "уровень распроданности строящихся квартир составляет около трети от их общего объема, что соответствует нормальной модели проектного финансирования", поэтому ситуация не свидетельствует о затоваривании. Кроме того, ДОМ.РФ констатирует, что концентрация жилых проектов в крупнейших регионах страны постепенно снижается, они стали лучше распределяться по территории РФ в том числе за счет господдержки.

В госкомпании напомнили, что в марте 2023 года на счета эскроу поступило 345 млрд. рублей, по данным Банка России. Это четвертое по величине месячное пополнения эскроу с момента запуска механизма, что говорит об оживлении покупательского интереса к новостройкам, считают в ДОМ.РФ.

"Значительный объем средств, привлеченный на счета эскроу, позволяет банкам сохранить доступную ставку по проектному финансированию для девелоперов - в среднем 4,7%, что примерно в два раза ниже, чем по обычным корпоративным кредитам", - пояснила Жолобова. По ее словам, данные о росте площади новых проектов и достаточные ресурсы для их кредитования "указывают на сохранение здорового потенциала роста отечественного рынка строящегося жилья".