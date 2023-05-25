Калужская область просит приравнять семьи участников СВО к льготникам для получения жилья

По словам председателя Заксобрания региона Геннадия Новосельцева, это позволит семьям военных не сдвигаться в очереди на жилье после того, как в нее встали льготные категории жителей

КАЛУГА, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калужской области обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой включить семьи участников специальной военной операции (СВО) в список льготных категорий на получение жилья. Изменения позволят семьям бойцов не сдвигаться в очереди на жилье после того, как в нее встали другие льготные категории, сообщает в четверг пресс-служба Законодательного собрания региона со ссылкой на председателя Геннадия Новосельцева.

"Сегодня мы приняли обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о внесении изменений в порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В нем мы просим приравнять семьи участников спецоперации к другим льготным категориям, как то - молодые многодетные семьи, семьи, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года", - передает пресс-служба слова Геннадия Новосельцева.

Как уточнила пресс-служба, супруга участника СВО из Тарусского района сообщила председателю законодательного собрания, что ее семья стояла в очереди на получение выплаты на приобретение жилья на 2024 год, но после того, как на учет встали многодетные семьи, очередь сдвинулась на 2026 год. В регионе были зафиксированы подобные обращения от других семей участников СВО. "Это делается для того, чтобы очередь для семей бойцов не сдвигалась после того, как в нее встали другие льготные категории, чтобы они наравне с ними как можно быстрее получили выплату от государства", - добавили в пресс-службе.