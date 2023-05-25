ДОМ.РФ повысил прогноз выдачи ипотек в 2023 году до 5,5 трлн рублей

Руководитель аналитического центра Михаил Гольдберг предположил, что в этом периоде будет выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов по итогам 2023 года может составить 5,5 трлн рублей. Такой прогноз представил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, выступая на конференции Yandex Real Estate Day.

"После того, как в апреле Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз в сторону достаточно серьезного повышения, а динамика продаж [жилья] и ипотеки пошла по траектории выше ожидаемой, <…> мы повысили свой прогноз. Теперь мы считаем, что в этом году будет выдано примерно 1,5 млн кредитов на 5,5 трлн рублей. Это станет третьим рекордным годом за всю историю", - сказал он.

Таким образом, рост числа выданных ипотек по итогам 2023 года может составить более 10%. Гольдберг отметил, что это очень оптимистичный прогноз.

По представленным им данным, доля ипотечных кредитов по программам с государственной поддержкой сохранится в 2023 году на уровне 45%.

Гольдберг напомнил, что в начале 2023 года был небольшой спад выдачи ипотечных кредитов по отношению к тем же месяцам 2022 года. "С марта рынок полностью нормализовался и полностью перешел к росту. Март и апрель стали месяцами, когда выдачи ипотеки вернулись к рекордным", - добавил он. Так, по итогам января-апреля 2023 года было выдано 502 тыс. ипотечных кредитов на 1,8 млрд рублей. Это на 13% больше в числовом выражении и на 24% в денежном относительно того же периода 2022 года.

Глава аналитического центра ДОМ.РФ также отметил высокий потенциал ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства в России. По итогам I квартала 2023 года на строительство частных домов в РФ было выдано 12 тыс. ипотечных кредитов. За весь 2022 год таких займов было выдано 33 тыс. При текущих объемах строительства потенциал роста ипотечного кредитования индивидуального жилья в РФ составляет $100-150 тыс. ежегодно.