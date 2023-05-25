Рязанская область восстановила около 30 многоквартирных домов в Мариуполе

В июне здания будут поэтапно вводить в эксплуатацию

ТАСС, 25 мая. Около 30 многоквартирных жилых домов восстановили власти Рязанской области в Мариуполе Донецкой Народной Республики, в июне их поэтапно будут вводить в эксплуатацию. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Подрядные организации области завершили восстановительные работы в 27 многоквартирных жилых домах Мариуполя. В июне планируется поэтапный ввод объектов в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов 25 мая в режиме видеоконференции принял участие в совещании под председательством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Обсуждались вопросы реализации инфраструктурных проектов на новых территориях Российской Федерации.

Как отметили в пресс-службе, власти Рязанской области рассматривают предложения о ремонте дополнительных объектов в Мариуполе в ближайшие два года. В 2023 году также намечено участие региона в восстановлении инфраструктуры нескольких населенных пунктов, расположенных на территории Херсонской области. "Прорабатываются возможности проведения ремонтных работ, проводятся необходимые организационные мероприятия, согласования с местными органами власти, обследования зданий", - сообщили в региональном правительстве.