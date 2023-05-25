В Геническе началось строительство нового жилого квартала

Согласно проекту, планируется возвести более 51 тыс. кв. м жилья и свыше 7 тыс. кв. м офисных площадей

ГЕНИЧЕСК, 25 мая. /ТАСС/. Возведение нового жилого квартала, в котором будет создано около 60 тыс. кв. м жилых и офисных помещений, началось в Геническе Херсонской области. В четверг стройплощадку посетили врио губернатора региона Владимир Сальдо и председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, передает корреспондент ТАСС.

"Первый этап - это 1 тыс. квартир. Самое важное, что эти квартиры херсонцы смогут приобретать за жилищные сертификаты. Все жители близлежащих домов тоже ощутят улучшение комфортности городской среды. В соответствии с современными требованиями здесь будут детские, спортивные площадки, магазины, новые дороги и коммуникации", - сообщил журналистам Сальдо, добавив, что застройщик будет сдавать квартиры с первичной отделкой.

По словам гендиректора компании-застройщика "Приазовье инвест" Анатолия Касаткина, подобного крупного проекта в сфере строительства не было в Геническе последние 40-50 лет. В соответствии с проектом планируется построить более 51 тыс. кв. м жилья и свыше 7 тыс. кв. м офисных площадей. "В основном ставки сделаны на двухкомнатные квартиры, которые пользуются спросом, до 50% квартир в пятиэтажных домах будут двухкомнатными. Пятиэтажки оборудованы в том числе для маломобильных людей", - сказал он ТАСС.

Касаткин добавил, что ввод объектов запланирован в первом квартале 2024 года. В дальнейшем компания планирует застройку еще двух земельных участков.