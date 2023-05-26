Аналитики изучили российский рынок цен на посуточное жилье для туристов летом

Как сообщили в сервисе онлайн-бронирования "Суточно.ру", дороже всего обходится Сириус, а дешевле - Ейск

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Средние цены на посуточную аренду жилья в России за год увеличились на 13%, до 4,2 тыс. рублей в день. Самое дорогое жилье для туристов летом сдается в Сириусе, дешевое - в Ейске, сообщили ТАСС аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Средняя арендная ставка по России этим летом составляет 4 160 рублей за сутки. Это на 13% больше, чем было в прошлом году. Дороже всего аренда жилья этим летом стоит в Сириусе", - говорится в материалах.

"Сириус - в прошлом входивший в состав Сочи, невероятно популярен у туристов. Во многом курорт ничем не уступает европейским. Это произошло прежде всего из-за его инфраструктуры. Именно здесь было построено большинство объектов во время Олимпиады-2014. Обустроенный пляж, множество новых строений, зон для прогулок и активного отдыха, достопримечательностей, развлечений - все это привлекает туристов со всей России", - прокомментировал основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

Согласно исследованию, арендовать квартиру в Сириусе можно в среднем за 5 850 рублей за сутки, за год прирост цены составил 15%. Также в первую тройку вошли Зеленоградск, где средняя стоимость посуточной аренды составляет 5 430 рублей (+4% за год), и Сочи - 5 200 рублей (+13%).

Дешевле всего из популярных на лето направлений можно снять жилье в Ейске, здесь аренда обойдется в среднем в 2 770 рублей за сутки. По сравнению с прошлым годом цена упала на 17%. Также сравнительно невысокие арендные ставки в Пятигорске (2 870 рублей), прирост за год - 6%. В Севастополе стоимость аренды в среднем составляет около 3 000 рублей.

По данным аналитиков, в среднем туристы бронируют на лето жилье на пять дней и тратят на аренду 20,8 тыс. рублей. Прошлым летом эта цифра составляла 13,8 тыс. рублей.

Впечатления и пляжи

Самыми популярными городами для поездок у туристов, планирующих летний отдых, стали Санкт-Петербург, Сочи и Москва, рассказали ТАСС в "Суточно.ру". Россияне часто ездят в столицу и Санкт-Петербург на выходные, в командировки или просто развеяться, а Сочи с его пляжным отдыхом составляет конкуренцию Турции, объясняют аналитики.

"Сочи в этом году бьет все рекорды по популярности, на него ажиотажный спрос. Кроме того, этим летом стремительно выросло число бронирований в Дербенте и Владивостоке. При этом снизилась популярность Сортавалы и Ярославля", - отметил Кузнецов.

В топ-10 городов также вошли Калининград, Казань, Зеленоградск, Адлер, Геленджик, Сириус и Кисловодск.