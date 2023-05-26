Хуснуллин: качество ЖКУ для 206 тыс. жителей трех регионов улучшится к концу 2024 года

Как сообщил вице-премьер, совокупно за счет программ этих субъектов РФ будет обновлено 215 км инженерных сетей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Публично-правовая компания (ППК) "Фонд развития территорий" одобрила программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Алтайского и Хабаровского краев и Курской области, которые станут частью федеральной программы модернизации ЖКХ в России. Благодаря им качество коммунальных услуг улучшится для 206,5 тыс. человек в этих регионах к концу 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Фонд развития территорий одобрил заявки Алтайского края и Курской области. В конце апреля такое решение было принято по Хабаровскому краю. Благодаря выполнению программных мероприятий еще более качественные коммунальные услуги получат 206,5 тыс. человек", - сказал Хуснуллин, чьи слова приводятся на сайте правительства РФ в пятницу.

Совокупно за счет программ этих трех регионов в 2023-2024 годах будет обновлено 215 км инженерных сетей, отмечается в сообщении. По словам генерального директора ППК "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова, в Алтайском и Хабаровском краях и в Курской области будут обновлены сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В селе Бычиха Хабаровского края отремонтируют насосную станцию, в городе Яровое Алтайского края проведут реконструкцию биологических очистных сооружений производительностью 10 тыс. куб. м в сутки, а в Курске модернизируют канализационные коллекторы. Общий объем финансирования из федерального бюджета по одобренным заявкам составит 3,8 млрд рублей.

Хуснуллин добавил, что еще несколько заявок на модернизацию ЖКХ должны поступить от субъектов в фонд до конца мая. В 2023 году на эти цели регионам перечислят 30 млрд рублей.

Ранее Минстрой РФ сообщал, что к настоящему моменту президиумом правительственной комиссии по региональному развитию утвердил основные параметры региональных программ модернизации ЖКХ всех 84 субъектов РФ, участвующих в этом проекте. Эта федеральная программа позволит снизить аварийность и улучшить качество коммунальных услуг для более 3 млн человек. В ее рамках к 2024 году будут модернизированы 12 тыс. км коммунальных сетей и 100 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Выступая на совещании правительства РФ 18 мая, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин рассказал, что с учетом других мер развития коммунальной сферы и федеральной программы модернизации ЖКХ к 2024 году в РФ будет обновлено 17,5 тыс. км коммунальных сетей и 800 объектов производственного назначения. До конца 2023 года эти мероприятия позволят улучшить качество коммунальных услуг для более чем 5,5 млн человек.

Коммунальное благосостояние

В правительстве напомнили, что значительный вклад в развитие коммунальной инфраструктуры в РФ вносит механизм льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния, который начал работать в 2022 году. По этому направлению президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил 240 проектов в 74 субъектах. Они позволят улучшить качество коммунальных услуг для более чем 19 млн человек: будут построены и реконструированы 551 объект инфраструктуры и около 1,8 тыс. км инженерных сетей. Сдача основной части объектов запланирована на 2023-2024 годы.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она рассчитана на 2023-2027 годы, ее оператором назначен Фонд развития территорий. За счет программы в течение предстоящих 10 лет планируется привлечь в сферу ЖКХ в России не менее 4,5 трлн рублей.