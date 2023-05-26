В Сургутском районе Югры оценили в 70 млрд рублей работы по расселению аварийных домов

По словам главы района Андрея Трубецкого, в муниципалитете 470 тыс. кв. м ветхого фонда, еще около 1 млн кв. м могут появиться в ближайшие 10-15 лет

БЕЛЫЙ ЯР /Сургутский район/, 26 мая. /ТАСС/. Расселение аварийного жилья в Сургутском районе, крупнейшем в Ханты-Мансийском автономном округе, потребует около 70 млрд рублей. В муниципалитете 470 тыс. кв. м такого фонда, еще около 1 млн кв. м могут появиться в течение ближайших 10-15 лет, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в пятницу.

"Сургутский район - крупнейший район Югры: 105 тыс. кв. км и 127 тыс. человек - численность населения. Также у нас находится четверть всего аварийного жилого фонда региона. Сегодня у нас 470 тыс. кв. м аварийного фонда, еще 1 млн кв. м деревянного фонда в течение ближайших 10-15 лет перейдет в такой разряд. Порядка 70 млрд рублей по нынешней стоимости необходимо на расселение такого жилого фонда", - сказал Трубецкой в ходе стратегической сессии "Пространственное развитие территорий" на форуме "День предпринимателя Сургутского района".

Сургутский район считается самым крупным районом в Югре по численности населения и объему промышленного производства. Он включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.

Форум "День предпринимателя Сургутского района - 2023" проходит в пятницу в городском поселке Белый Яр Югры. Среди задач - обсуждение внедрения регионального инвестстандарта как новой системы поддержки бизнес-проектов, включая его реализацию на территории муниципальных образований, а также поиск новых идей и решений. Мероприятие станет площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения острых вопросов для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. Сургутский район считается самым крупным районом в Югре по численности населения и объему промышленного производства.

Организаторы форума - администрация Сургутского района при поддержке правительства Югры, "Опоры России" и ТАСС.