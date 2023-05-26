В Сургутском районе Югры площадь под жилую застройку составляет около 700 тыс. кв. м

По словам главы района Андрея Трубецкого, все поселения находятся в окружении земель лесного фонда

БЕЛЫЙ ЯР /Сургутский район/, 26 мая. /ТАСС/. Возможность жилой застройки для расселения аварийного жилья в Сургутском районе, крупнейшем в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, составляет около 700 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в пятницу.

"У нас сейчас 100% обеспеченность всех 12 населенных пунктов генеральными планами. Мы эту работу за последние шесть лет полностью провели. Согласно нашему генплану общая емкость по жилищному строительству составляет порядка 700 тыс. кв. м. Мы к застройке готовы, чтобы полностью решить данную важную жилищную проблему - расселение аварийного жилого фонда", - сказал Трубецкой в ходе стратегической сессии "Пространственное развитие территорий" на форуме "День предпринимателя Сургутского района".

Он отметил, что все поселения Сургутского района находятся в окружении земель лесного фонда. "Дальнейшее развитие немного сковывается наличием данных земель, но мы продолжаем работать", - уточнил он.

Сургутский район считается самым крупным районом в Югре по численности населения и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.

Форум "День предпринимателя Сургутского района - 2023" проходит в пятницу в городском поселке Белый Яр Югры. Среди задач - обсуждение внедрения регионального инвестстандарта как новой системы поддержки бизнес-проектов, включая его реализацию на территории муниципальных образований, а также поиск новых идей и решений. Мероприятие станет площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения острых вопросов для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности. Сургутский район считается самым крупным районом в Югре по численности населения и объему промышленного производства.

Организаторы форума - администрация Сургутского района при поддержке правительства Югры, "Опоры России" и ТАСС.