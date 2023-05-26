ЦБ РФ заявил об увеличении рисков банков в проектном финансировании строительства жилья

Рост стоимости кредитных средств, а также сокращение спроса на жилье потенциально могут привести к снижению маржинальности отдельных проектов, отметили в регуляторе

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Риски банков, связанные с проектным финансированием строительства жилья, постепенно увеличиваются, следует из обзора финансовой стабильности Банка России.

"Сокращение спроса на новостройки и одновременный запуск новых строительных проектов привели к тому, что начиная со второго полугодия 2022 года счета эскроу пополняются значительно медленнее по сравнению с увеличением объемов проектного финансирования жилищного строительства", - говорится в документе.

В результате начиная с середины 2022 года средства на счетах эскроу не покрывают кредиты застройщикам. "Этот разрыв стал быстро увеличиваться и на 1 апреля 2023 года составил почти 1 трлн рублей (коэффициент покрытия - 81%). Наблюдается рост средневзвешенной ставки по проектному финансированию (до 4,7% по портфелю кредитов на 1 апреля 2023 года), вызванный в том числе снижением коэффициента покрытия, так как ставка по кредиту зависит от наполнения счетов эскроу", - добавил регулятор.

По мнению ЦБ, рост стоимости кредитных средств, а также сокращение спроса на жилье потенциально могут привести к снижению маржинальности отдельных проектов и, как следствие, отразиться на возможности обслуживать долг.

"Банки, активно кредитующие жилищное строительство, наиболее уязвимы к возможным рискам на рынке первичной недвижимости. Концентрация риска на застройщиках уже находится на высоком уровне - на 1 апреля 2023 года суммарный объем кредитов застройщикам сопоставим с 40% капитала банков, предоставляющих эти кредиты", - подсчитал регулятор.

Вместе с тем этот риск пока ограничен тем, что большая часть задолженности по-прежнему покрывается средствами на счетах эскроу, также отметили в ЦБ.