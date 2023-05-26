Путин: вопрос об увеличении лимитов по льготным ипотечным программам будет рассмотрен

Президент также обратил внимание, что в 2022 году "были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Предложение об увеличении лимитов по льготным ипотечным программам для многодетных семей на территории РФ, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, будет внимательно рассмотрено. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу на встрече с "Деловой Россией" прокомментировал предложение об увеличении лимитов по льготным ипотечным программам для многодетных семей с привязкой к площади квартир на всей территории страны, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где уже действует лимит в 12 млн. Оно заключалось в том, чтобы для квартир площадью более 60 кв. м увеличить лимит до 9 млн, а площадью свыше 80 кв. м - до 12 млн.

"Вы сделали предложение, которое заслуживает, чтобы его внимательно рассмотреть, - указал Путин. - Мы это обязательно сделаем. Это тоже такие предложения, инструменты, которые будут направлены на поддержание строительной отрасли и людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, тем более, что речь идет о семьях, где воспитываются много детей, а это один из важнейших приоритетов страны".

Президент также обратил внимание, что в прошлом году "были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья". "По-моему, такого объема ввода еще не было, - продолжил он. - Мы, безусловно, будем стремиться к тому, чтобы сохранить эти темпы и эти объемы". Глава государства подчеркнул, что все инструменты, которые приводят к такому результату, многократно обсуждаются. В этой связи он напомнил о программах по льготной ипотеке для многодетных и молодых семей, дальневосточников.