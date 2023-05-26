ДОМ.РФ разместил инфраструктурные облигации на 15 млрд рублей

В госкомпании отметили, что этот выпуск получил верификацию соответствия принципам социальных облигаций

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ разместил выпуск инфраструктурных облигаций на 15 млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе госкомпании.

"ДОМ.РФ успешно разместил пятый выпуск облигаций для финансирования инфраструктуры в рамках жилищного строительства и городского развития. Объем размещения составил 15 млрд рублей, финальная ставка купона установлена на уровне 9,65% годовых", - говорится в сообщении.

В госкомпании отметили, что этот выпуск получил верификацию соответствия принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала от агентства "Эксперт РА" и наивысший кредитный рейтинг "AAA(RU)" от Аналитического кредитного рейтингового агентства. Эмитентом выпуска выступила дочерняя компания ДОМ.РФ - СОПФ "Инфраструктурные облигации".

По словам директора подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александра Аксакова, регионы РФ используют средства, привлеченные за счет инфраструктурных облигаций, для создания комплексной и комфортной среды. "По нашим оценкам, в 2023 году объем льготного финансирования по одобренным объектам инфраструктуры может превысить 200 млрд рублей", - процитировали его в сообщении.

В ДОМ.РФ добавили, что с 2021 года, когда был запущен механизм инфраструктурных облигаций, удалось привлечь в стройку 60 млрд рублей. Для льготного финансирования через такие ценные бумаги к настоящему моменту одобрено 42 проекта в 22 регионах, а сумма утвержденных займов по ним превысила 138 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит ввести в эксплуатацию 34,3 млн кв. м жилья для 680 тыс. семей.

До конца 2023 года ДОМ.РФ планирует привлечь с рынков капитала еще не менее 20 млрд рублей на льготное финансирование строительства объектов инфраструктуры.