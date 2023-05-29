Региональные выплаты обманутым дольщикам освободили от НДФЛ

Согласно российскому законодательству, в случае банкротства застройщика не облагаются НДФЛ доходы, полученные гражданами - участниками строительства за счет имущества публично-правовой компании "Фонд развития территорий"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) региональные компенсации дольщикам, полученные в результате возмещения средств при банкротстве застройщика. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно российскому законодательству, в случае банкротства застройщика не облагаются НДФЛ доходы, полученные гражданами - участниками строительства за счет имущества публично-правовой компании "Фонд развития территорий". Льгота предоставляется тем, кто имеет требования о передаче жилых или нежилых помещений, машино-мест, включенных в реестр таких требований. Принятый закон предусматривает, что компенсации, которые дольщики получают от субъектов РФ, также будут освобождены от НДФЛ.

Как поясняли авторы инициативы, новые нормы позволят восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов и получивших возмещение в соответствии с законами субъектов РФ по защите прав участников долевого строительства при банкротстве застройщиков.

Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.