В ЦБ рассказали об обсуждении распространения льготной ипотеки на "вторичку"

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин также напомнил, что льготная ипотека на новостройки сильно повлияла на стоимость "первички"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Вопрос распространения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья находится на стадии обсуждения. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции.

"В части льготной ипотеки на вторичном рынке - эта тема действительно находится в обсуждении в целом. Наше мнение, что имеет смысл обсуждать распространение на вторичный рынок программы постоянного действия, как семейная ипотека, которая, предполагается, будет действовать достаточно длительное время и является более адресной", - сказал Заботкин.

Он также напомнил, что льготная ипотека на новостройки сильно повлияла на стоимость "первички". В этой связи Заботкин отметил, что распространение льготной ипотеки на вторичный рынок может в большей степени вылиться в рост цен, нежели в повышение доступности жилья.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко указал, что введение льгот на приобретение жилья на вторичном рынке может положительно отразиться на отрасли. В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о целесообразности распространить адресные программы льготной ипотеки на вторичное жилье, чтобы поддержать отдельные категории россиян.