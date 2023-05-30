Кабмин утвердил стандарт компенсации расходов на оплату ЖКХ федеральным льготникам

Он начнет действовать с 1 июля

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Единые подходы к компенсации расходов на оплату ЖКХ для федеральных льготников - ветеранов боевых действий, инвалидов и граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф, - начнут действовать с 1 июля. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается во вторник на сайте кабмина.

"Компенсации по оплате ЖКУ для таких граждан предоставляются из федерального бюджета. В зависимости от установленных законом гарантий, компенсация составляет до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг", - поясняется в сообщении.

Отмечается, что новым постановлением предлагается унифицированная форма заявления на предоставление компенсации, утверждается перечень документов, необходимых для получения льготы, а также закрепляется срок принятия решения о предоставлении меры поддержки - не более десяти рабочих дней.

"У региональных и муниципальных органов власти сохраняется право при назначении аналогичных мер из региональных и муниципальных бюджетов устанавливать дополнительные требования предоставления такой помощи", - добавили в кабмине.