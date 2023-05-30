Малоимущих россиян планируют переселять из аварийного жилья вне очереди

Им будут предоставлять квартиры по договору социального найма или компенсацию

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Малоимущим людям, единственное жилье которых было признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, будут вне очереди предоставлять квартиры по договору социального найма или компенсацию. Соответствующий законопроект разместил на едином портале публикации проектов нормативно-правовых актов Минстрой РФ.

"Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, не имеющим иного пригодного для постоянного проживания жилого помещения, являющимся малоимущими и состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются вне очереди по договору социального найма благоустроенные жилые помещения по нормам предоставления площади жилого помещения на собственника и членов его семьи", - говорится в проекте закона.

До заключения договора социального найма таких людей будут переселять в жилые помещения маневренного фонда. В качестве альтернативы социального жилья законопроектом предлагается выплачивать компенсации.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в действующие программы расселения аварийного жилья включены почти 118,9 тыс. кв. м, которые принадлежат малоимущим людям и еще почти 142,9 тыс. м - не включены. В этой связи "реализация законопроекта повлечет за собой необходимость выделения дополнительных ассигнований из местных бюджетов", - отмечается в документе.