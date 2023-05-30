Средняя ставка по ипотеке в России в апреле выросла до 8,52%

По данным ЦБ, ставка по кредитам на новостройки увеличилась до 6,04% за этот период

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Средняя ставка банков по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в России в апреле 2023 года выросла до 8,52% - в том числе из-за сокращения доли займов по договорам долевого участия. Об этом во вторник сообщается на сайте ЦБ РФ.

"В апреле 2023 года отмечался прирост средневзвешенной ставки по ИЖК на 0,34 п.п., до 8,52%, в том числе вследствие сокращения доли ИЖК по ДДУ до 35,4% (38,6% месяцем ранее), ставка по которым традиционно ниже", - говорится в сообщении.

Между тем и ставка по кредитам на новостройки выросла с 5,57% в марте 2023 года до 6,04% в апреле. Это произошло из-за сокращения выдачи займов по "околонулевым" программам застройщиков, считают в ЦБ РФ. Ставка ипотеки на жилье на вторичном рынке РФ сохранилась на уровне 10%.

Задолженность по ипотечным кредитам на жилье без учета приобретенных кредитными организациями прав требования на 1 мая составила 14,7 трлн рублей. Темп ее прироста сохранился на уровне марта - 2,1%. На ипотечные займы приходится 52,1% всего объема кредитной задолженности физических лиц в РФ.