30 мая, 15:41

Минстрой предложил повысить норматив стоимости "квадрата" жилья в России на 5%

Норматив цены одного "квадрата" на первое полугодие 2023 года составляет 88,737 рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил повысить норматив стоимости 1 кв. м в России на второе полугодие 2023 года почти до 93,5 тыс. рублей. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов правовых актов во вторник.

"Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2023 года в размере 93 457 рублей", - говорится в документе.

Норматив цены одного "квадрата" на первое полугодие 2023 года составляет 88,737 рублей.

Норматив стоимости 1 кв. м используется для расчетов размера социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, в том числе для переселенцев из Херсонской области, а также при переселении людей из аварийного фонда. Показатели рассчитываются на основе данных Росстата о средневзвешенной цене 1 кв. м на первичном и вторичном рынках. Исключение составляют регионы Дальневосточного федерального округа, для которых средняя стоимость жилья устанавливается по первичному рынку. 

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