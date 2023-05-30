Минстрой и ДОМ.РФ обсуждают субсидирование ставки на строительство жилья в регионах

Глава института развития Виталий Мутко сообщил, что механизм поддержки будет отключаться, как только наполняемость эскроу-счета проекта достигнет 40%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Минстрой РФ обсуждают создание программы субсидирования проектной ставки жилищного строительства в регионах РФ, где невысокий спрос на новостройки и наполняемость эскроу-счетов в отдельных проектах ниже 40%. Об этом рассказал глава института развития Виталий Мутко в интервью "Российской газете".

"<...> Если в регионе спрос небольшой, низкая наполняемость эскроу, то девелопер выплачивает кредит по рыночной ставке. Прибыль невелика и строить там невыгодно. А жилье в регионах нужно. Именно для этого нужна программа, которая субсидировала бы процентную ставку на моменте запуска проекта и до определенной наполняемости счетов эскроу", - сказал Мутко.

Согласно его предложению, ставка проектного финансирования будет субсидироваться до уровня ключевой ставки ЦБ РФ. Сейчас в среднем по РФ ставка по проектному финансированию составляет 4,7%, что вдвое ниже рыночного уровня. Однако на начальном этапе реализации проекта, пока счет эскроу не наполнился, ставка существенно выше.

"Речь идет о субсидировании низкомаржинальных проектов. Это кластерный подход, поддержка для регионов, где прибыль у застройщиков низкая. Конечно, речь не идет о Москве, Санкт-Петербурге", - пояснил Мутко.

По его словам, механизм поддержки будет отключаться, как только наполняемость эскроу-счета проекта достигнет 40%.

Разрабатываемая Минстроем и ДОМ.РФ программа "ограничит финансовые риски застройщиков при падении спроса, снизит риск приостановки финансирования стройки со стороны банков, предотвратит существенные переносы сроков сдачи домов и даст возможность застройщикам более уверенно запускать новые проекты", считает глава госкомпании.