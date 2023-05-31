Во Владивостоке ПИК построит жилой квартал на семь домов

Площади квартир варьируются от 19 до 80 кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Крупнейшая в России девелоперская компания ПИК построит в Советском районе Владивостока квартал с пешеходным бульваром. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании в среду, планируется возвести семь домов высотой от 24 до 29 этажей.

"Проект "Снежный парк" появится в микрорайоне Снеговая Падь - в обжитой зеленой зоне Советского района Владивостока. Застройка низкой плотности, благоустройство прогулочных и рекреационных зон с учетом многоуровневого ландшафта и природные мотивы в архитектуре проекта позволят сохранить аутентичность района. "Снежный парк" представляет собой семь корпусов разной высотности - от 24 до 29 этажей", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что проект бульвара, который войдет в план застройки, учитывает естественный ландшафт сопок. Вдоль бульвара дополнительно высадят деревья и кустарники.

Площади квартир варьируются от 19 до 80 кв. м. Это второй жилой квартал компании ПИК во Владивостоке: помимо "Снежного парка", компания строит "Босфорский парк". Также на Дальнем Востоке возводятся жилые проекты и объекты социальной инфраструктуры в Благовещенске, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Стоимость жилья во Владивостоке сегодня остается одной из самых высоких в России. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, одной из составляющих проблемы является нехватка крупных застройщиков, работающих в регионе. Для стимулирования жилищного строительства, которое должно снизить цены на квадратные метры, власти региона и города предоставляют компаниям участки под комплексную квартальную застройку.

ПИК - крупнейшая в России и Европе технологическая компания в области жилой недвижимости. С момента основания в 1994 году компания реализует комплексные жилые проекты со всей необходимой инфраструктурой и представлена в 16 регионах России. С начала деятельности компания построила более 30 млн кв. м жилой недвижимости, обеспечив жильем более 2 млн человек.