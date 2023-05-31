ДОМ.РФ разработает план развития части паломнического кластера в Мордовии к 2024 году

По словам главы республики Артема Здунова, сотрудничество с компанией позволит учесть долгосрочные интересы туристической отрасли и местных жителей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ разработает к началу 2024 года план пространственного развития Темниковского района Республики Мордовия, который вошел в межрегиональный паломническо-туристический кластер "Арзамас - Дивеево - Саров". Об этом сообщили в среду в пресс-службе госкомпании.

"ДОМ.РФ займется разработкой стратегии пространственного развития Темниковского района Республики Мордовия, который в 2021 году стал частью паломническо-туристического кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" (Нижегородская область). Документ будет подготовлен с учетом мнения жителей, малого бизнеса и экспертов", - говорится в сообщении.

Специалисты ДОМ.РФ 1-2 июня осмотрят знаковые религиозные и туристические объекты города Темникова, деревни Алексеевка, поселка Санаксарь и Мордовского заповедника, встретятся с главой района. Для сбора предложений жителей компания создаст краудсорсинговую онлайн-платформу. ДОМ.РФ рассчитывает к началу 2024 года завершить работу над стратегией развития Темниковского района.

"Арзамас - Дивеево - Саров - Темников - это духовный и культурный центр с особо охраняемыми территориями и историческими зданиями. Важно сохранить эти объекты, особый дух этих мест. Одновременно стоит задача разработать архитектурно-планировочные, транспортные и инженерные решения, необходимые для развития кластера, туристический поток в котором к 2030 году увеличится до 1,8 млн человек в год", - процитировали в сообщении заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова.

По словам главы Республики Мордовия Артема Здунова, сотрудничество с ДОМ.РФ в работе над проектом позволит получить новый взгляд на развитие территории и учесть долгосрочные интересы туристической отрасли и местных жителей.