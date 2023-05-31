В ПСБ сообщили о росте спроса на военную ипотеку на 10% в России

Промсвязьбанк ранее объявил о запуске программы военной ипотеки без первоначального взноса

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Спрос на военную ипотеку в России вырос на 10% с начала 2023 года. Об этом в среду сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПАО Промсвязьбанк (ПСБ) Вера Подгузова в ходе форума недвижимости "Движение" в Сочи.

"Тенденция увеличения спроса на военную ипотеку очевидна. В этом году рост 10% по нашему портфелю", - сказала она на панельной дискуссии "Настоящее и будущее девелопмента".

Осенью 2022 года ПСБ объявил о запуске программы военной ипотеки без первоначального взноса - предложение распространяется и на новостройки, и на вторичный рынок жилья.

ПСБ - универсальный банк, основанный в 1995 году, входит в топ-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. Определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

Форум недвижимости "Движение" проводится для застройщиков и риелторов с 2020 года. Четвертый форум "Движение" проходит в Сочи с 30 мая по 2 июня.