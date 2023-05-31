Топ-менеджер ВТБ предложил создать единую региональную программу по ипотеке

Как напомнил Анатолий Печатников, в РФ реализуется несколько сотен региональных мер поддержки ипотечного рынка, однако условия поддержки различаются

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предложил создать единую региональную программу по ипотеке, унифицировав существующие программы жилищного кредитования в субъектах РФ. Свое предложение банкир озвучил на форуме недвижимости "Движение" в Сочи.

"Сегодня льготная ипотека - ключевой финансовый инструмент, позволяющий россиянам улучшать свои жилищные условия. Однако, к сожалению, с учетом многочисленности федеральных и региональных программ, условия поддержки не всегда доступны всей аудитории этих проектов. Кроме того, не у всех российских регионов есть возможность в полном объеме поддерживать население за счет собственных средств, что также существенно сужает круг потенциальных заемщиков. По нашей оценке, унификация региональных программ жилищного кредитования и их софинансирование со стороны государства обеспечит адресную поддержку льготных категорий для приобретения жилья на доступных условиях", - сказал Печатников.

Он напомнил, что на сегодняшний день в России реализуется несколько сотен региональных мер поддержки ипотечного рынка. Однако условия поддержки различаются и, как следствие, не всегда понятны целевой аудитории, пояснил топ-менеджер ВТБ.

Кроме того, по мнению Печатникова, для более точечной поддержки россиян также целесообразно сфокусироваться на развитии частного строительства. Так, по прогнозам ВТБ, в 2023 году объем рынка ипотеки на индивидуальное жилищное строительство вырастет на треть и достигнет 180 млрд рублей. "Считаем, что дать мощный импульс рынку сможет компенсация со стороны государства ставки по проектному финансированию при строительстве ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - прим. ТАСС), так как позволит снизить затраты профессиональных участников рынка недвижимости", - добавил Печатников.

В целом по оценкам ВТБ, в первом полугодии 2023 года россияне оформят ипотеку более чем на 2,76 трлн рублей, что на 2% превысит результат рекордного 2021 года.

Льготная ипотека на новостройки

Говоря о льготной ипотеке на новостройки, банкир предложил модернизировать эту программу, сделав ее более адресной. "После 1 июня 2024 года господдержка должна перейти на новый уровень развития и, с одной стороны, сфокусироваться на поддержке льготных категорий населения - например, врачей, учителей или многодетных семей, а с другой - на развитии стратегически важных для страны регионов, таких как Дальний Восток или моногорода", - пояснил он.

Дополнительными мерами помощи социально незащищенным категориям населения, по мнению Печатникова, могут стать снижение ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей и площади квартиры; увеличение лимитов по госпрограммам в регионах, где стоимость жилья не позволяет воспользоваться льготной ставкой, а также повышение максимальной суммы налогового вычета при покупке недвижимости. Банкир напомнил, что показатель налогового вычета не пересматривался с 2008 года, когда как стоимость недвижимости на рынке за это время "значительно изменилась".