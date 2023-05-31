Две трети ипотечных заемщиков в РФ тратят не более 30% дохода на оплату кредита

Как сообщили ДОМ.РФ, согласно проведенному исследованию, в среднем платеж по ипотеке в 2022 году находился на уровне 26-28 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около 62% ипотечных заемщиков в РФ отдают не более 30% дохода семьи на погашение кредита. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ДОМ.РФ по итогам совместного с ВЦИОМ ежегодного исследования портрета классического ипотечного заемщика в России.

В этом исследовании были использованы два опроса, уточнили в госкомпании. Первый - "Спрос на жилье и ипотеку в 2022 году" - прошел осенью 2022 года, в нем приняли участие 5,7 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет по всей России. Второй - "Ипотечные заемщики 2022 года" - прошел в декабре 2022 года, на него отвечали 500 респондентов из разных регионов РФ, пропорционально количеству выданных в них ипотечных кредитов, по данным Банка России.

"У 23% заемщиков 2022 года высокая долговая нагрузка: их платежи по ипотеке составили от 50% совокупного семейного дохода. <...> Долговая нагрузка на заемщиков в целом распределяется умеренно. Почти две трети из них тратят на обслуживание ипотечного кредита не более 30% семейного дохода при условии двух работающих членов семьи", - сообщили в госкомпании.

В среднем платеж по ипотеке в 2022 году находился на уровне 26-28 тыс. рублей в месяц. Сумма кредита на первичном рынке составила 5 млн рублей, на вторичном - 3 млн рублей.

"При этом при покупке новостроек сумма первоначального взноса устойчиво снижается и в большинстве случаев составляет 15-20%. Это, в том числе, обусловлено ростом цен за квадратный метр на первичном рынке", - отметили в госкомпании, добавив, что необходимо внимательно следить за развитием кредитных рисков.

Согласно итогам исследования, только 4% заемщиков оформили ипотеку с инвестиционными целями, и абсолютное большинство кредитов были получены для улучшения собственных жилищных условий. Для покупки квартиры были оформлены 88% кредитов, еще 12% - на приобретение частного дома. Доля ипотек на новостройки по итогам 2022 года выросла на 6 п. п., до 31%, доля займов для покупки жилья на вторичном рынке составила 69%.

Портрет заемщика

По данным исследования, 77% от общего числа получателей ипотечных кредитов в РФ по итогам 2022 года имеют высшее образование и работают специалистом или руководителем в промышленности, строительстве, торговле, образовании, медицине и в других сферах.

Средний класс занимает самую большую долю - 41% - в числе ипотечных заемщиков по категориям домохозяйств. На втором месте семьи, чьих доходов достаточно только на покупку еды и одежды: их вклад составил 35% в структуре выдачи займов.

Согласно исследованию, доля ипотечных заемщиков без детей составила 47%, с двумя детьми и более - 28%, с одним ребенком - 25%. Причем, у 4,3% получателей кредита в 2022 году родился ребенок. Таким образом, семьи с детьми среди ипотечных заемщиков 2022 года составляют 75%.

"Почти половину клиентов ипотечных банков составляют молодые семьи до 35 лет. Однако становится очевидной тенденция на повышение среднего возраста заемщика. За последние пять лет типичный получатель ипотечного кредита "повзрослел" на четыре с половиной года, с 33,2 до 37,8 лет", - отметили в пресс-службе.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко напомнил, что госкомпания изучает портрет ипотечного заемщика на протяжении шести лет. "Мы получаем самые точные данные, которые позволяют выявить закономерности, проанализировать тренды, например, что возраст заемщика в России повысился, но вместе с тем у них вдвое чаще рождаются дети, чем в среднем по стране. На основе соцопросов мы оцениваем риски в части спроса, разрабатываем ипотечные продукты и актуальные программы господдержки", - процитировали его в пресс-службе института развития.