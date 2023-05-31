Эксперт: россияне за пять лет могут купить или построить около 3 млн загородных домов

Директор по развитию государственных программ Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов считает, что у рынка загородного жилья большой потенциал

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Потенциальный спрос россиян на строительство и покупку загородных домов в ближайшие пять лет составляет около 3 млн частных домов, или 450 млн кв. м. Об этом в среду ТАСС сообщил вице-президент - директор по развитию государственных программ Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов в кулуарах форума "Движение".

"Потенциал у рынка загородного жилья большой. По прогнозам, общий спрос населения на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в пятилетней перспективе составляет около 3 млн домов, это 450 млн кв. м", - сказал он.

На панельной дискуссии "Настоящее и будущее девелопмента" Бахмутов напомнил, что по итогам 2022 года ввод жилья в сегменте ИЖС составил 57 млн кв. м (плюс 16% к 2021 году) и достиг исторического максимума. По его словам, этому в том числе способствовало распространение льготных ипотечных программ на строительство жилого дома.

Дополнительным инструментом развития ИЖС может стать новый механизм строительства частных жилых домов с привлечением подрядчика, который получает финансирование в банке, а средства гражданина размещаются на счетах эскроу до передачи ему готового объекта, считают в Банке ДОМ.РФ. "Такой механизм позволит одновременно защитить средства заказчика и обеспечить финансирования строительства дома, что в целом должно привести к формированию более цивилизованного рынка ИЖС", - сказал Бахмутов.

Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что количество ипотечных кредитов на частные дома на территории РФ по итогам 2022 года выросло в три раза. Он отмечал, что согласно опросам 70% граждан хотят жить в своем доме, поэтому такое жилье нужно сделать доступным, а процесс его строительства для гражданина максимально простым и безопасным.