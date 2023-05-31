В ЦБ прогнозируют увеличение ипотечного кредитования в России на 13-17% в 2023 году

По словам директора департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилла Тремасова, ужесточение регулирования обсуждалось с участниками рынка с осени

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Объемы выдачи ипотеки в России по итогам апреля и мая не снижаются, несмотря на предстоящее ужесточение регулирования ипотеки в стране, по итогам 2023 года ожидается увеличение объемов ее выдачи в пределах 13-17% по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в среду в Краснодаре на пресс-конференции по итогам общественных консультаций с Банком России по вопросам обзора денежно-кредитной политики.

"То, что мы видим: и в апреле, и в мае в масштабах страны значимого замедления объемов выдачи ипотеки не происходит, спрос в последние годы был очень высокий, поэтому некоторое его охлаждение в этом году это некоторое возвращение к более устойчивому балансу спроса и предложения. На этот год мы ждем, что ипотечное кредитование в стране может увеличиться на 13-17%", - сказал Тремасов.

Он подчеркнул, что ужесточение регулирования обсуждалось с участниками рынка с осени 2022 года, девелоперы были заранее осведомлены о данных перспективах и имели возможность подготовиться к введению ужесточения.

Количество ипотечных кредитов в апреле 2023 года превысит показатель 2022 года в 2,5-3 раза, такой прогноз ранее давал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. В пресс-службе ДОМ.РФ уточняли, что прогноз выдачи ипотеки на апрель 2023 года - 140-150 тыс. кредитов на сумму 510-530 млрд рублей. В марте 2023 года, по оценкам госкомпании, было заключено 150-160 тыс. ипотечных договоров на 550-600 млрд рублей, что по объему на 11% больше, чем в 2022 году.

Банк России в феврале 2023 года заявил, что планирует с 1 июня 2023 года обязать банки применять надбавки к коэффициентам риска по кредитам на жилье, покупаемое по договору долевого участия в строительстве, чтобы ограничить рискованные практики ипотечного кредитования с завышенной стоимостью жилья - так называемые программы "околонулевых" ипотек, когда застройщик закладывает часть стоимости кредита в изначальную цену на жилье.