Объем ввода в эксплуатацию жилья в РФ в январе-апреле вырос на 58%

Он составил 37,6 млн кв. м

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Площадь жилья, введенного в эксплуатацию в РФ по итогам января-апреля 2023 года, выросла на 58% относительно того же периода 2022 года до 37,6 млн кв. м. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в среду.

Так, с учетом жилых домов, построенных населением на садовых участках, в апреле 2023 года было введено в эксплуатацию 8,3 млн кв. м жилья, что на 38,3% выше, чем в апреле 2022 года.

Всего объем строительства в России в апреле 2023 года вырос на 5,7% к уровню прошлого года до 1 трлн рублей в сопоставимых ценах. За четыре месяца с начала года объем стройки составил 3,26 трлн рублей, что на 7,4% выше января-апреля 2022 года.